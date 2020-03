III.Вставь нужный союз. 1.Ich weiss jetzt,________________er gern macht. a)was b) wann c) wie 2.Ich will wissen, _____________ihr im Sommer aufs Land fahrt. a) dass b) ob c) was 3. Der Lehrer fragt,____________heute fehlt....

Немецкий язык

III.Вставь нужный союз. 1.Ich weiss jetzt,________________er gern macht. a)was b) wann c) wie 2.Ich will wissen, _____________ihr im Sommer aufs Land fahrt. a) dass b) ob c) was 3. Der Lehrer fragt,____________heute fehlt. a) wo b) wer c) was 4. Er hat uns erzaelt,_____________schoen die Natur dort ist. a) ob b) was c) wie 5. Ich weiss nicht,___________dieses Museum liegt. a) was b) wie c) wo

Автор: Гость