Илья Муромец 1. Какие качества воплощены в образе 2. Характер

1. Мы видим Илью Муромца как сильного,отважного,храброго и готового рисковать своей жизнью ради товарищей и Земли-Матушки. 2. Илья Муромец-чуть строгий,отважный,храбрый. Он показан нам как самый мудрый из всех 3 БОГАТЫРЕЙ.Сумевший пролежав зо лет не имея возможности совладать своим телом,собраться с силами и проявить знак доброты и уважения к волхвам. Получивший огромную силу и научившийся использовать ее во имя добра.