Имеется 4 подписанных и 4 сложенных письма. Какова вероятность случайным образом разложить письма по своим конвертам?
Математика
Имеется 4 подписанных и 4 сложенных письма. Какова вероятность случайным образом разложить письма по своим конвертам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/16)*(1/15)*(1/14)*(1/13)*(1/12)*(1/11)*(1/10)*(1/9)*(1/8)*(1/7)*(1/6)*(1/5)*(1/4)*(1/3)*(1/2)*100
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