Имеется два ящика с шарами. В первом ящике находится 2 белых и 1 черный шар, во втором – 1 белый и 4 черных. Наугад вынимают один шар из любого ящика. Какова вероятность того, что он будет черным?

Математика

Имеется два ящика с шарами. В первом ящике находится 2 белых и 1 черный шар, во втором – 1 белый и 4 черных. Наугад вынимают один шар из любого ящика. Какова вероятность того, что он будет черным?

Автор: Гость