Имеется два ящика с шарами. В первом ящике находится 2 белых и 1 черный шар, во втором – 1 белый и 4 черных. Наугад вынимают один шар из любого ящика. Какова вероятность того, что он будет черным?
Математика
Имеется два ящика с шарами. В первом ящике находится 2 белых и 1 черный шар, во втором – 1 белый и 4 черных. Наугад вынимают один шар из любого ящика. Какова вероятность того, что он будет черным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень большая потому что хоть в первом и 1 чёрный шар всё равно во втором аж 4 чёрных шара. Мне кажется что вероятность большая
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