Имеется емкость с раствором кислоты. Если в нее добавить 10 литров воды ,то концент??ация станет 8% , а если добавить 10 литров кислоты, то 28%. Найдите первоначальный объем раствора в литрах.

Математика

Имеется емкость с раствором кислоты. Если в нее добавить 10 литров воды ,то концент??ация станет 8% , а если добавить 10 литров кислоты, то 28%. Найдите первоначальный объем раствора в литрах.

Автор: Гость