Имеется некоторая IP-сеть. В ней присутствуют: файловый сервер с адресом 192.170.100.3 mask 255.255.255.240, шлюз для выхода в Интернет с адресом 192.170.100.1 mask 255.255.255.240, контроллер домена с адресом 192.170.100.2 mas...

Информатика

Имеется некоторая IP-сеть. В ней присутствуют: файловый сервер с адресом 192.170.100.3 mask 255.255.255.240, шлюз для выхода в Интернет с адресом 192.170.100.1 mask 255.255.255.240, контроллер домена с адресом 192.170.100.2 mask 255.255.255.240, сервер печати с адресом 192.170.100.4 mask 255.255.255.240, три клиентских компьютера с адресами 192.170.100.5 mask 255.255.255.240, 192.170.100.6 mask 255.255.255.240, 192.170.100.7 mask 255.255.255.240. В эту сеть можно включить еще ____ компьютера (-ов).

Автор: Гость