Имеется садовый участок, имеющий форму прямоугольника со сторонами 32 метра и 28 ме??ров. Сколько досок надо купить чтобы поставить сплошной забор. Ширина одной доски - 10 см.
Математика
Имеется садовый участок, имеющий форму прямоугольника со сторонами 32 метра и 28 ме??ров. Сколько досок надо купить чтобы поставить сплошной забор. Ширина одной доски - 10 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим периметр садового участка 2(32+28)=120 м2) 120 м = 12000 см3) 12000/10 = 1200 досок надо будет купитьОтвет: 1200 досок
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