Имеется садовый участок, имеющий форму прямоугольника со сторонами 32 метра и 28 ме??ров. Сколько досок надо купить чтобы поставить сплошной забор. Ширина одной доски - 10 см.

Математика

Имеется садовый участок, имеющий форму прямоугольника со сторонами 32 метра и 28 ме??ров. Сколько досок надо купить чтобы поставить сплошной забор. Ширина одной доски - 10 см.

Автор: Гость