Имеется сплав серебра и меди массой 7 кг, содержащий 85% серебра. Сколько чистой мед?? необходимо добавить к этому сплаву, чтобы получившийся сплав содержал 70% серебра? Срочно!!!!!
Математика
Имеется сплав серебра и меди массой 7 кг, содержащий 85% серебра. Сколько чистой мед?? необходимо добавить к этому сплаву, чтобы получившийся сплав содержал 70% серебра? Срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 л молока 54 л серебра
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