Имеется сплав серебра и меди массой 7 кг, содержащий 85% серебра. Сколько чистой мед?? необходимо добавить к этому сплаву, чтобы получившийся сплав содержал 70% серебра? Срочно!!!!!

Математика

Имеется сплав серебра и меди массой 7 кг, содержащий 85% серебра. Сколько чистой мед?? необходимо добавить к этому сплаву, чтобы получившийся сплав содержал 70% серебра? Срочно!!!!!

Автор: Гость