Имеется тысяча билетов с номерами 000, 001, 002,..., 998, 999 и сто язиков с номерами 00, 01,.., 98, 99. Билет разрешается опускать в ящик, если номер ящика получается зачеркиванием одной цифры в записи номера билета .Может ли ...

Математика

Имеется тысяча билетов с номерами 000, 001, 002,..., 998, 999 и сто язиков с номерами 00, 01,.., 98, 99. Билет разрешается опускать в ящик, если номер ящика получается зачеркиванием одной цифры в записи номера билета .Может ли после некоторого раскладывания всех билетов по указанному правилу хотя бы один ящик оказаться пустым? (развернутое решение)

Автор: Гость