Имеется тысяча билетов с номерами 000, 001, 002,..., 998, 999 и сто язиков с номерами 00, 01,.., 98, 99. Билет разрешается опускать в ящик, если номер ящика получается зачеркиванием одной цифры в записи номера билета .Может ли ...
Математика
Имеется тысяча билетов с номерами 000, 001, 002,..., 998, 999 и сто язиков с номерами 00, 01,.., 98, 99. Билет разрешается опускать в ящик, если номер ящика получается зачеркиванием одной цифры в записи номера билета .Может ли после некоторого раскладывания всех билетов по указанному правилу хотя бы один ящик оказаться пустым? (развернутое решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может, например, ящик 01. По правилу в него могут попасть билеты с номерами 001, 010,011,...,019, 101,201,...,901 Но билет 001 попадает в ящик 00, билеты 010,...,019 в ящики 10,...,19 соответственно. Билеты 101,201,...,901 попадают в ящики 10,20,...,90. Ящик 01 остаётся пустым.
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