Имеется 9 чисел их среднее арефметическое 14,2 среднее арефметическое 5 чисел = 12,6 какое среднее арефметическое 4 чисел

Решение: Сумма 9-ти чисел: 14,2*9=127,8 Сумма 5-ти чисел: 12,6*5=63 Разность между суммой девяти и пяти чисел составляет, что составляет сумму четверых чисел равна: 127,8-63=64,8 Средне арифметическое 4-х чисел составляет: 64,8 :4=16,2