имеется набор одинаковых кубиков , гранью которых является квадрат площадью 64 см^2 . Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размером 30 см х 60 см в один слой так , чтобы боковые гр...

Алгебра

имеется набор одинаковых кубиков , гранью которых является квадрат площадью 64 см^2 . Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размером 30 см х 60 см в один слой так , чтобы боковые грани каждого из кубиков были параллельны сторонам коробки?

Автор: Гость