имеется набор одинаковых кубиков , гранью которых является квадрат площадью 64 см^2 . Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размером 30 см х 60 см в один слой так , чтобы боковые гр...
Алгебра
имеется набор одинаковых кубиков , гранью которых является квадрат площадью 64 см^2 . Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размером 30 см х 60 см в один слой так , чтобы боковые грани каждого из кубиков были параллельны сторонам коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 см - сторона кубика(по свойству куба) 60:8=7,5≈7 30:8=3,75≈3 3*7=21
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