Имея скорость 20 м/с поезд начинает тормозить так, что движется с ускорением 0,1 м/с^2 в течении 50с . какой станет скорость поезда по окончании торможения?

Физика
Имея скорость 20 м/с поезд начинает тормозить так, что движется с ускорением 0,1 м/с^2 в течении 50с . какой станет скорость поезда по окончании торможения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V0=20 м/c a=0,1 м/c^2 t=50c _________ v - ?                             v = v - at - формула для скорости, когда тело                                                                  тормозит.                                     v = 20*50 - 0,1*50 = 95м /c.
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