Имея скорость 20 м/с поезд начинает тормозить так, что движется с ускорением 0,1 м/с^2 в течении 50с . какой станет скорость поезда по окончании торможения?

Физика

Имея скорость 20 м/с поезд начинает тормозить так, что движется с ускорением 0,1 м/с^2 в течении 50с . какой станет скорость поезда по окончании торможения?

Автор: Гость