Имеются 8пакетов колец. в одном из них имеются кольца массой 21гр каждая. а в осталь??ых по 20 гр каждое. одним взвешиванием на весах со стрелкой как можно определить, в каком мешке кольца по 21 на каждое?

Математика

Имеются 8пакетов колец. в одном из них имеются кольца массой 21гр каждая. а в осталь??ых по 20 гр каждое. одним взвешиванием на весах со стрелкой как можно определить, в каком мешке кольца по 21 на каждое?

Автор: Гость