Имеются 8пакетов колец. в одном из них имеются кольца массой 21гр каждая. а в осталь??ых по 20 гр каждое. одним взвешиванием на весах со стрелкой как можно определить, в каком мешке кольца по 21 на каждое?
Математика
Имеются 8пакетов колец. в одном из них имеются кольца массой 21гр каждая. а в осталь??ых по 20 гр каждое. одним взвешиванием на весах со стрелкой как можно определить, в каком мешке кольца по 21 на каждое?
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Гость:
166я так думаю все про100
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