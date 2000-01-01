Имеются чашечные Весы и гиря массой 500 грамм Как за три взвешивания на чашечных ве??ах отмерить 3 килограмм 500 грамм сахара ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА

Математика
Имеются чашечные Весы и гиря массой 500 грамм Как за три взвешивания на чашечных ве??ах отмерить 3 килограмм 500 грамм сахара ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое взвешивание :  гиря 500 г            |     500 гр сахара Второе взвешивание  :  1000 гр сахара         гиря + 500 гр сахара Третье взвешивание   :  (1000 гр + 500 гр) + гиря     =    2000 гр сахара 2000 гр + 1000 гр + 500 гр = 3500 гр = 3 кг 500 гр 
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