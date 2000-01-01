Имеются чашечные Весы и гиря массой 500 грамм Как за три взвешивания на чашечных ве??ах отмерить 3 килограмм 500 грамм сахара ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА

Математика

Имеются чашечные Весы и гиря массой 500 грамм Как за три взвешивания на чашечных ве??ах отмерить 3 килограмм 500 грамм сахара ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА

Автор: Гость