Имелись два разных сплава меди. Причем процент содержания меди в первом сплаве был на 40% меньше, чем во втором. После того как их сплавили вместе, получили сплав, содержащий 36% меди. Определите процентное содержани...

Имелись два разных сплава меди. Причем процент содержания меди в первом сплаве был на 40% меньше, чем во втором. После того как их сплавили вместе, получили сплав, содержащий 36% меди. Определите процентное содержание меди в обоих сплавах, если известно, что в первом ее 6 кг, а во втором – вдвое больше.

Чтобы определить процентное содержание меди в сплаве, зная массу меди, нужно знать массу сплава... пусть масса первого сплава (х) кг, из них 6 кг - медь масса второго сплава (у) кг, из них 12 кг - медь тогда процентное содержание запишется: для первого сплава (600/х)% меди для второго сплава (1200/у)% меди по условию: (600/х) + 40 = 1200/у и второе уравнение: 6+12 = (х+у)*0.36 ------------------------------------------------------система из второго уравнения: х+у = 50 первое уравнение: (15/х) + 1 = 30/(50-х) 30х = (15+х)(50-х) х - 5х - 750 = 0 отрицательный корень (-25) не имеет смысла... х = 30 ---это масса первого сплава и тогда процентное содержание меди в нем = 600/30 = 20% у = 50-30 = 20 ---это масса второго сплава и тогда процентное содержание меди в нем = 1200/20 = 60% ПРОВЕРКА: 60% - 20% = 40%