Имена русских святых срочно пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Авноапостольная великая княгиня Ольга (969) — 11 июля Мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн (983) — 12 июля Святитель Михаил, митр. Киевский (992) — 30 сент. Равноапостольный великий князь Владимир (1015) — 15 июля Благоверные князья Борис и Глеб (1015) — 2 мая, 24 июля Святитель Феодор Суздальский (1023) — 8 июня Преп. Моисей Угрин (ок. 1043) — 26 июля Благоверная княгиня Анна Новгородская (1050) — 10 февр. Благоверный князь Владимир Ярославич (1052) — 4 окт. Преп. Ефрем Новоторжский (1053) — 28 янв., 11 июня Преп. Варлаам, игумен Печерский (1065) — 19 ноября Преп. Иеремия Печерский (ок. 1070) — 5 окт. Преп. Дамиан Печерский (1071) — 5 окт. Преп. Антоний Печерский (1073) — 10 июля, 2 сент. Преп. Феодосии Печерский (1074) — 3 мая, 14 авг., 2 сент. Преп. Аврамий Ростовский (1073-1077) — 29 окт. Преп. Матфей Печерский (ок. 1085) — 5 окт. Благоверный князь Ярополк Изяславич (1086) — 22 ноября Преп. Никон Печерский (1088) — 23 марта Преп. Исаакий Печерский (ок. 1090) — 14 февр. Святитель Исаия Ростовский (1090) — 15 мая Преп. Григорий, чудотворец Печерский, в Ближних пещерах (1093) — 8 янв.