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Именной 1см-250м перевести в численный
Именной 1см-250м перевести в численный
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1:25000 вроде бы так должно быть.
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