имя прилагательное является определением в предложении 1)мы провели летний отдых в деревне. 2)улицы пустыны. 3)ветер утром свеж. 4)брат весь день на меня сердит.

1)Мы провели летний отдых в деревне. Вроде в нем.

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Мы провели отдых (какой?) летний. Прил. отвеч. на вопрос какой? - обычно определение Улицы(каковы?)пустынны Ветер утром (каков?) Брат на меня (каков?) прил. отвеч. на вопрос каков? - сказуемые Ответ:1