In the United States, the civil service was established in 1872. In the early 19th century, government jobs were held at the pleasure of the president—a person could be fired at any time and jobs were used to support the politi...

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В Соединенных Штатах, гражданская служба была создана в 1872 году. В начале 19 века, правительство рабочих мест было проведено по воле президента— человек может быть уволен в любой момент и заданий были использованы для поддержки политических партий. Это было изменено в медленных стадиях и в 1909 году две трети американских федеральных рабочей силы был назначен на должность на основе заслуг. Теперь госслужащие не имеют права участвовать в политической деятельности при исполнении служебных обязанностей. Категорий работников государственной службы работают под одним из независимых агентств или один из 15 исполнительных департаментов. Помимо подразделений, существует ряд организаций, сгруппированных в исполнительный аппарат Президента. Федеральное правительство, исключая почтовую службу и солдаты, трудятся сейчас около 2 млн. вольнонаемных рабочих. Федеральное правительство является крупнейшим в стране работодателем. В Республике насчитывается более 1300 федеральных государственных учреждений. Хотя большинство федеральных агентств находятся в Вашингтоне, округ Колумбия области, только около 16% (или примерно 288,000) федерального государственного работников, занятых в этой области.