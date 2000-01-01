Информатика Паскаль Вам дано квадратний кросворд розміру NxN. Порожні клітини позначені в ньому символом '-', зафарбовані - символом '#'. За правилами кросвордів, кожне слово має складатися мінімум з 2 букв. Вам потрібно для ...

Информатика

Информатика Паскаль Вам дано квадратний кросворд розміру NxN. Порожні клітини позначені в ньому символом '-', зафарбовані - символом '#'. За правилами кросвордів, кожне слово має складатися мінімум з 2 букв. Вам потрібно для даного кросворду порахувати кількість слів по горизонталі і по вертикалі. Вхідні дані: У першому рядку міститься число N (1 ≤ N ≤ 2000) - розмір кросворду. Наступні N рядків містять кросворд. Кожен рядок складається з N символів '-' і '#', описаних вище. Вихідні дані: Виведіть два числа - кількість слів по горизонталі і по вертикалі. Вхідні дані розміщені у файлі crossword.in 5 ----# --##- ----- -##-- #---- Результат роботи знаходиться у файлі crossword.out 5 4

Автор: Гость