Информатика. Скажите, почему пишет про последнюю строчку "Встречено '.', а ожидалос?? ';' ", если это конец цикла? program a_1; var a, d: integer; k: integer; begin writeln ('Кол-во деталей'); writeln ('Введите кол-во дета...

Информатика

Информатика. Скажите, почему пишет про последнюю строчку "Встречено '.', а ожидалос?? ';' ", если это конец цикла? program a_1; var a, d: integer; k: integer; begin writeln ('Кол-во деталей'); writeln ('Введите кол-во деталей за первый час'); readln (a); writeln ('Введите d'); readln (d); writeln ('Введите кол-во часов работ'); readln (k); a:=a+d; begin for i:= 2 to k do begin writeln ('Кол-во деталей'); end; end.

Автор: Гость