Информатика. Скажите, почему пишет про последнюю строчку "Встречено '.', а ожидалос?? ';' ", если это конец цикла? program a_1; var a, d: integer; k: integer; begin writeln ('Кол-во деталей'); writeln ('Введите кол-во дета...

Информатика
Информатика. Скажите, почему пишет про последнюю строчку "Встречено '.', а ожидалос?? ';' ", если это конец цикла? program a_1; var a, d: integer; k: integer; begin writeln ('Кол-во деталей'); writeln ('Введите кол-во деталей за первый час'); readln (a); writeln ('Введите d'); readln (d); writeln ('Введите кол-во часов работ'); readln (k); a:=a+d; begin for i:= 2 to k do begin writeln ('Кол-во деталей'); end; end.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у вас 3 begin и всего 2 end. Добавьте еще end;
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