Информационный объем одного сообщения составляет 0,5 кбайт,а другого 128 битов .Во с??олько раз информационный объем первого сообщения больше объема второго сообщения

Информатика
Информационный объем одного сообщения составляет 0,5 кбайт,а другого 128 битов .Во с??олько раз информационный объем первого сообщения больше объема второго сообщения
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Гость:
0,5*1024*8= 4096бит 4096/128=32 раза
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