Информационный объем одного сообщения составляет 0,5 кбайт,а другого 128 битов .Во с??олько раз информационный объем первого сообщения больше объема второго сообщения

Информатика

Информационный объем одного сообщения составляет 0,5 кбайт,а другого 128 битов .Во с??олько раз информационный объем первого сообщения больше объема второго сообщения

Автор: Гость