Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 1) авторитарного режима 2) гражданского обще...
Обществознание
Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 1) авторитарного режима 2) гражданского общества 3) местного самоуправления 4) политической системы
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