Ини­ци­а­тив­ная груп­па граж­дан вы­сту­пи­ла про­тив на­ме­чен­но­го ру­ко­вод­ством го­ро­да пе­ре­име­но­ва­ния не­сколь­ких улиц. Дан­ный факт го­во­рит о на­ли­чии 1) ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма 2) граж­дан­ско­го об­ще...

Обществознание
Ини­ци­а­тив­ная груп­па граж­дан вы­сту­пи­ла про­тив на­ме­чен­но­го ру­ко­вод­ством го­ро­да пе­ре­име­но­ва­ния не­сколь­ких улиц. Дан­ный факт го­во­рит о на­ли­чии 1) ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма 2) граж­дан­ско­го об­ще­ства 3) мест­но­го са­мо­управ­ле­ния 4) по­ли­ти­че­ской си­сте­мы
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