Иногда человеческий глаз плохо различает цвета, различные по своему спектральных составу. Например, выцветшие от времени синий и зелёный цвета почти неотличимы. Однако, однако если перед источником света, направленны...

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Иногда человеческий глаз плохо различает цвета, различные по своему спектральных составу. Например, выцветшие от времени синий и зелёный цвета почти неотличимы. Однако, однако если перед источником света, направленным на картину, поставить светофильтр, пропускающий лучи такого цвета, что хорошо отражаются от синей краски, но не от зелёной, то различить синюю краску можно легко. Какого цвета должен быть светофильтр? 1)фиолетово 2)красного 3)жёлтого 4)зелёного 5)синего 6)сине-зелёного

Автор: Гость