Иногда строение Земли сравнить с вареным куриным яйцом Объясните почему это срав??ение не совсем удачно
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Иногда строение Земли сравнить с вареным куриным яйцом Объясните почему это срав??ение не совсем удачно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну скорее потому, что вареное яйцо имеет форму не шара, как земля, да и над желтком у яйца есть еще один слой, а у земли над ядром нету!
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