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Интеграл 3sin 5x dx ///////////////////////////////////////
Интеграл 3sin 5x dx ///////////////////////////////////////
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Интеграл= (-3/5)·cos5x+c
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