Интегрировать тригонометрическое выражение. Осталось решить только эти примеры, кто может, пожалуйста помогите. №1. 43xdx. №2.3xdx. №3.(1+x)dx.
Интегрировать тригонометрическое выражение. Осталось решить только эти примеры, кто может, пожалуйста помогите. №1. 43xdx. №2.3xdx. №3.(1+x)dx.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 4sin3x=4*(1-cos6x)/2=2(1-cos6x)=2-2cos6x S(2-2cos6x)dx=S2dx-2Scos6xdx=2x-1/3*sin6x+C 2 1+cosx=1+(1+cos2x)/2=1+1/2+1/2*cos2x=1,5+0,5cos2x S(1,5+0,5cos2x)dx=S1,5dx+0,5Scos2xdx=1,5x+0,25sin2x+C3 3 Ssin3xdx=-1/3*cos3xsin3x+2/3Ssin3xdx= =-1/3*cos3xsin3x+2/3S(1-cos6x)2dx= =-1/3*cos3xsin3x+1/3Sdx-1/3Scos6xdx= =-1/3*cos3xsin3x+1/3*x-1/18*sin6x+C