Ира и Игорь учатся в 6 а .Девочек в классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одно??лассников на 9 меньше чем одноклассниц .Сколько одноклассниц у Иры ? кто решить тот молодец

Алгебра

Ира и Игорь учатся в 6 а .Девочек в классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одно??лассников на 9 меньше чем одноклассниц .Сколько одноклассниц у Иры ? кто решить тот молодец

Автор: Гость