Ира и Игорь учатся в 6 а .Девочек в классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одно??лассников на 9 меньше чем одноклассниц .Сколько одноклассниц у Иры ? кто решить тот молодец
Алгебра
Ира и Игорь учатся в 6 а .Девочек в классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одно??лассников на 9 меньше чем одноклассниц .Сколько одноклассниц у Иры ? кто решить тот молодец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-9 6 одноклассниц больше
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