Исходные концентрации А и В в системе 2А+В=2АВ были соответственно равны 0,04 и 0,02 моль/л. К моменту наступления равновесия концентрация А стала равной 0,01 моль/л. Вычислит е равновесные концентрации всех остальных реагирующих веществ.