используя данные таблицы, составь подарочный набор так , чтобы на 800 руб. можно было купить 5 таких наборов . вид товара цена ручка 15руб./шт блокнот 35руб./шт. альбом. 80руб./шт фломастер 20руб/шт. коробка карандаш...

используя данные таблицы, составь подарочный набор так , чтобы на 800 руб. можно было купить 5 таких наборов . вид товара цена ручка 15руб./шт блокнот 35руб./шт. альбом. 80руб./шт фломастер 20руб/шт. коробка карандашей? 25руб./кор.