Используя данные текста, составь и запиши задачу. Выполни к ней решение, запиши ответ.________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ вот текстЗаяц-беляк. В тайге обитают зайцы- беляки, которые на зиму белеют ( за исключением кончиков ушей), за что и получили своё название. Кроме тайги зайцы- беляки населяют лесотундру, тундру, встречаются на окраинах степей. Все они придерживаются кустарниковых зарослей или изреженного леса, избегая открытых пространств ( лугов, полей). Длина тела наиболее крупных зайцев достигает 70 см, масса- 6 кг. Более длинные задние ноги позволяют им делать большие прыжки и убегать от преследования, а их широкие ступни при отталкивании от поверхности создают прочную опору, не проваливаясь а снег. У зайцев-беляков нет постоянного убежища. Днём они чутко спят, затаившись среди кустов мордочкой к ветру, а по ночам кормятся. Летом зайцы- беляки поедают злаки, бобовые растения, осоку, хвою лиственниц, бесшляпочные грибы, а зимой- мелкие ветки и кору деревьев и кустарников, а также сено вокруг стогов. Нападают на зайцев- беляков рысь, лисицы, волки, ястреб, орёл, филин и другие хищники. Существует поговорка- «труслив, как заяц». А между тем зайцы не столько трусливы, сколько осторожны. Впрочем, он может давать и отпор: если его настигает пернатый хищник, приходится ложиться на спину и отбиваться сильными ударами ног. С наступлением весны начинается размножение зайцев. У мамаши появляется 5- 8 малышей по 90- 130 г каждый. Зайчата рождаются зрячими, способными в первый же день передвигаться. Сначала мать кормит их жирным молоком, а через 10 дней детёныши начинают самостоятельно поедать траву, стебельки и листья. Интересно, что зайчихи кормят не только своих малышей, но и чужих. Живут зайцы- беляки около 8 лет. Это ценные пушные зверьки. Их мясо превосходного вкуса. Но в последнее время из численность заметно уменьшилась из-за ухудшения условий обитания и нещадного истребления человеком.