Используя дополнительную литературу или интернет дайте определение понятию труд

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТРУД» Анализируя классические и современные определения понятия «труд», и в связи с изложенным нами о труде человека и его взаимосвязи с природой, мы пришли к своему предварительному следующему научному определению: Труд – это есть сознательный процесс вынужденной затраты человеком своего времени и всякой энергии, в том числе и расхода природной энергии с помощью каких-нибудь орудий и механизмов, идей и мыслей для получения в опредмеченной форме и необходимо-достаточном количестве и качестве. Исходя из этого определения, не сложно дать и определение для рабского труда: Рабский труд – это насильственный процесс вынужденной затраты своей энергии и времени со стороны человека, лишенного своего личного времени для опредмечивания какой-либо природной энергии в необходимой форме и достаточном количестве всегда с помощью не своих орудий, и в основном, не для себя, а для другого человека, но с использованием своих особенностей и потенциальных возможностей и свойств, в том числе и своих физиологических, энергетических и умственных особенностей. [1-4] В свою очередь из этого уже определения однозначно может следовать только то, что раб – это есть человек, который лишен сознательно со стороны другого человека или других лиц всех своих свобод и личного времени, а понятие «свобода» – это есть возможность тратить своё личное время и энергию всегда по своему усмотрению и желанию, в соответствие со своим уровнем, как духовно-психической и умственно-интеллектуальной, так и физической развитости, в том числе достигнутой в течение своей жизни степенью нравственностью и уровнем общественной или общечеловеческой моралью. Сейчас эти два определения понятий “раб” и “свобода”, нам нет необходимо комментировать, так как для этого здесь нужно будет забегать далеко вперед в своих же дальнейших рассуждений и исследований. В этом определение «труда» нет слова или понятия “свобода”, в силу того, что это слово, на наш взгляд, должно быть употреблено, как правило, в самом определении понятия “раб”. Это сделано логически строго обоснованно, в силу того, что понятие “свобода” всегда должна быть определена, как через понятие “время”, так и через понятие “энергия”, то есть, по своей сути, практически точно так же, как и понятие “труд”, и, следовательно, эти два понятия являются философскими категориями одного и того же порядка – равнозначными производными, что, как, известно, не было замечено никаким образом, и не отмечено до сих пор абсолютно никем, включая в это число ученых и исследователей даже таких, как Г.Гегель, отдавшим определению понятию “свобода” всю свою научно-творческую жизнь, и К.Маркс, который свою научную жизнь посвятил определению наемного «труда». Именно поэтому практически все без исключения классики европейской философии и экономики так и не смогли в свои времена учесть в своих научных исследованиях то, что, как понятие “труд”, так и “свобода” – это есть всего лишь разные производные понятия одного порядка по сути, и от одного, и того родового понятия, а именно: философской категории “время”, а если же точнее, то категории “человеческое время” или “личное время”, которое любой свободный человек тратит всегда по своему усмотрению, в том числе, возможно, и, добровольно, но, в большей части своей жизни он обычно, вынужденно трудясь, например, на каком-нибудь производстве в некой надежде и с реальной целью, тем самым, эффективной компенсации своих природных потерь, в основном, своего и времени, и своей энергии чем-нибудь опредмеченным или овеществленным, хотя при всем этом, в нашем представлении, никакому наёмному рабочему абсолютно никак всегда не додаётся со стороны его нанимателя не только большая часть прибавочной стоимости по Карлу Марксу, но ещё и её составляющая от затраченной им природной энергии, принадлежащая от рождения любому и каждому такому рабочему, которая составляет большую часть всей реально возможной от природы прибыли - прибавочной стоимости по трудовой гипотезе К.Маркса, возникающей от любого целенаправленного труда каждого человека, и при этом не только одного лишь наёмного рабочего или служащего. ВОТЬ