Используя дополнительные источники информации , составьте сообщение о роли Дуная в хозяйстве региона . ( от 15 до 20 предложений , используя три ссылк и из интернета )

Дунай - река, которая протекает по территории 10 государств, в том числе и по России. В сельском хозяйстве она играет на малую роль. Увлажняет почву ферм, фермеры берут воду из бассейна реки, для полива своих культур. Многие промышленные предприятие берут от туда воду