Используя физическую карту крснодарского края разработай туристический маршрут
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Используя физическую карту крснодарского края разработай туристический маршрут
Ответ(ы):
Гость:
Путешествия с помощью готовых турпакетов - опыт, который может быстро надоесть. После нескольких поездок отели, рестораны и пляжи будут казаться одинаковыми. Гораздо больше впечатлений подарит самостоятельно разработанный туристический маршрут. Тем более именно так вы можете открыть для себя истинную красоту родного края, а также увидеть настоящую жизнь в других интересных местах нашей планеты. Вам понадобятся: - интернет; - карты; - маршрутная книжка. Определитесь с направлением маршрута и целями путешествия. Один и тот же путь вы можете преодолеть пешком или различными видами транспорта. Начав продумывать маршрут, принимайте в расчет свои финансовые и временные ресурсы, а также впечатления, которые хотели бы получить в итоге. Начните с определения места старта и финальной точки. Далее наметьте основные географические точки, которые хотели бы захватить. Если собираетесь путешествовать на автомобиле или пешком, воспользуйтесь подробной картой, с помощью которой вы можете выбрать оптимальный путь. Обратитесь к интернету. Самые интересные маршруты наверняка уже подробно описаны туристическими компаниями или пройдены другими туристами. Прочитайте их впечатления на специализированных форумах, задайте вопросы о трудностях и негативных моментах. Так вы сможете скорректировать этапы предстоящего пути, а также немного видоизменить его географию. Целесообразно выложить разработанный маршрут на форумах самостоятельных путешественников, и тогда бывалые туристы прокомментируют его и дадут полезные советы. Постарайтесь найти оптимальное ценовое предложение по гостевым домам или базам отдыха, отелям, перелетам, кафе, ресторанам. Заходите на их сайты и бронируйте напрямую. За счет этого можно значительно сэкономить, если разрабатывать маршрут самостоятельно. Соберите из разных источников и подготовьте для себя информацию о всех достопримечательностях и интересных местах района, в который собирайтесь поехать. Найдите статьи об истории и культуре коренных народностей, легенды и мифы тех мест, которые планируете посетить. Уточните особенности национальной кухни. Можно подготовить печатный материал, сделав свой собственный «путеводитель» по выбранному маршруту. Все это добавит массу незабываемых ощущений и впечатлений вашему отдыху, да и сам процесс подготовки к путешествию уже будет захватывающим. Не забудьте получить разрешительные документы, если в своем путешествии хотите посетить приграничные районы. Если вы увлекаетесь активным туризмом и планируете путешествие по родному краю, целесообразно согласовать ваш поход в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), МЧС. Такая процедура обязательна, если вы собираетесь в экстремальную или очень сложную поездку. Предоставьте в МКК картографический материал, маршрутную книжку, а также подтверждения того, что в вашей группе есть опытные туристы. Данная организация оценит ваши силы, поможет с планированием, предупредит об опасных местах, заповедных зонах, технике безопасности. Главное преимущество подобного шага состоит в том, что представители МКК будут контролировать ваше прохождение маршрута.
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