Используя каждую из цифр 1,2,3,4 лишь один раз , запиши два двухзначных числа, разность которых будет наименьшей их возможных

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Используя каждую из цифр 1,2,3,4 лишь один раз , запиши два двухзначных числа, разность которых будет наименьшей их возможных

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