Используя карту и материал параграфа, расскажите о географическом и экономическом положении Нидерландов. Почему эту страну называли «жемчужиной в короне Габсбургов»?

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Используя карту и материал параграфа, расскажите о географическом и экономическом положении Нидерландов. Почему эту страну называли «жемчужиной в короне Габсбургов»?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нидерланды расположены на побережье северного моря по нижнему течению судоходных рек Шельды Масса и Рейна. Нидерланды назывались жемчужиной в короне габсбургов т к именно отсюда Карл 5 получал значительную часть доходов , уменьшая тем самым богатство нидерландских торговцев и предпринимателей.
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