Используя материалы параграфа, подготовьте небольшое сообщение на тему "имя числительное - очень интересная часть речи". Предварительно составьте план сообщения

1) что такое имя числительное и на какие вопросы отвечает 2) чем различаются 3) склонение по падежам 4) чем еще интересны числительные Имя числительное - это самостоятельная часть речи,бывает количественными и порядковыми.Количественные отвечают на вопрос "сколько?",порядковые на вопрос "какое,какая,какой,какие,который?". Имена числительные различны по строению(простые:состоят из 1 корня,сложные: состоят из 2 и более корней,составные:из 2 и более слов).Количественные числительные чаще всего в предложении бывают сказуемым,а порядковые определением. Порядковые числительные в составной форме склоняются так: склоняется последнее слово. Например: триста пятьдесят девятый.Родительный падеж: нету Кого? триста пятьдесят ДЕВЯТОГО ученика.В количественных числительных склоняются все слова(в составной форме),Например: четыреста десять.Родительный падеж: Нету чего? Четырехсот десяти.Оссобенно склоняются три числительных: сорок девяносто и сто: И.сорок Р.сорока Д.сорока В.сорок Т.сорока П.сорока Так же числительные девяносто и сто.