Используя оператор цикла do while, реализуйте на языке программирования С++ следующую задачу: В строке, введенной пользователем, найдите индекс символа, определенного пользова телем (если таких символов много, то инде...

Используя оператор цикла do while, реализуйте на языке программирования С++ следующую задачу: В строке, введенной пользователем, найдите индекс символа, определенного пользова телем (если таких символов много, то индекс первого из них), и замените все символы с нечетным кодом, стоящие после этого символа на восклицательный знак. С++