Используя памятку №3, придумайте рассказы,в которых речь идет об отваге или мужестве,справедливости или законопослушности римлян.Можно за 30 минут?ПЛИ ИИИЗ

В Риме сложилось представление об идеальном гражданине: хороший семьянин, строгий, но справедливый хозяин, доблестный политик, отважный воин. Он мужественен, благочестив, законопослушен. Интересы республики он ставит выше собственных. Им движет чувство долга. Римлянин говорил: «Я должен - значит, я могу». Многие римляне стремились к этому идеалу. Писатель Плутарх рассказывает о Мании Курии — трижды триумфаторе, покорителе варварских племен, победителе царя Пирра, который «собственными руками вскапывая клочок земли, жил в простом домеgt;gt;. Однажды к нему «явились послы самнитов и застали его сидящим у очага и варящим репу. Они давали ему много золота, но он отослал их прочь, сказав, что не нужно золота тому, кто довольствуется таким вот обедом, и что ему милее побеждать владельцев золота, нежели самому им владеть».