используя Периодическуютаблицу Д. И. Менделеева , найдите значения относительных атомных масс элементов натрия, бария, серы, хлора, брома и аргона

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используя Периодическуютаблицу Д. И. Менделеева , найдите значения относительных атомных масс элементов натрия, бария, серы, хлора, брома и аргона
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Ответ(ы):
Гость:
Ar(Na)=23 Ar(Ba)=137 Ar(S)=32 Ar(Cl)=35.5 Ar(Br)=80 Ar(Ar)=40
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