Используя план описания, дайте характеристику формы рельефа на территории Евразии (на выбор).План описания формы рельефа Определите, какие карты н еобходимы для описания. В какой части материка расположена форм...

Используя план описания, дайте характеристику формы рельефа на территории Евразии (на выбор).План описания формы рельефа Определите, какие карты н еобходимы для описания. В какой части материка расположена форма рельефа? В каком направлении тянется? Каковы приблизительные размеры? Каковы наибольшая высота, преобладающие высоты? Если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! ОЧЕНЬ НУЖНО СЕГОДНЯ!

3)На территории материка расположены высочайшие системы земного шара.Самая высокая из них- Гималаи с вершиной Джомолунгма (Эверест-8848 м).Евразия-единственный материк, вершины которого поднимаются выше 7 км.1) Поверхность Евразии имеет сложное строение. Обширные равнины и горные пояса размещены не так, как на других материках, где горы расположены на окраинах материков.4)(Если можно, выясните, каково происхождение формы рельефа) Рельеф Евразии формировался вокруг нескольких литосферных плит, которые соединялись складчатыми поясами разного возраста.