Используя рисунок 31 учебника, опишите, как осуществляется кровообращение у моллюсков. кратко
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Используя рисунок 31 учебника, опишите, как осуществляется кровообращение у моллюсков. кратко
Ответ(ы):
Гость:
Кровеносная система Незамкнутая (за исключением головоногих) . В неё входит сердце (орган, обеспечивающий движение крови по сосудам и полостям тела) и сосуды. Сердце состоит из желудочка и одного или двух предсердий. Кровеносные сосуды изливают кровь в пространство между клетками органов. Затем кровь вновь собирается в сосуды и поступает в жабры или лёгкие. Стоит отметить необычный голубоватый цвет крови моллюсков. Этот цвет происходит от гемоцианина, выполняющего функции, схожие с функциями гемоглобина в крови хордовых и кольчатых червей.
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