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Используя таблицу, составь задачи на нахождение площади прямоугольника и реши их.
Используя таблицу, составь задачи на нахождение площади прямоугольника и реши их.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А где таблица может фото мне скинешь ок ?
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