Используя текст парагрофа и привлекая информационные ресурсы составьте таблицу с характеристикой основных этапов развития зоологии
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Используя текст парагрофа и привлекая информационные ресурсы составьте таблицу с характеристикой основных этапов развития зоологии
Ответ(ы):
Гость:
1 колонка-ученый 2 колонка-что изучал Аристотель Изучил около 500 видов животных, разделив их на группы. Левенгук изобрел микроскоп Линней классифицировал животный мир. и т.д
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