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Используя в каждом равенстве не более от одного раза числа 2,3, 4, 5
Используя в каждом равенстве не более от одного раза числа 2,3, 4, 5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5-4=3-2 4+3=5+2 ..............................................
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