Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. В билете указан номер зала, номер ряда и номер места. Какое количеств...
Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. В билете указан номер зала, номер ряда и номер места. Какое количество информации заключено в билете? !Даю 45 баллов за верный ответ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если N - количество рядов в каждом из залов, M - количество мест в каждом ряду, то количество информации в билете = log(2)4 + log(2)N + log(2)M