Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. В билете указан номер зала, номер ряда и номер места. Какое количеств...

Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. В билете указан номер зала, номер ряда и номер места. Какое количество информации заключено в билете? !Даю 45 баллов за верный ответ!