Используя значения выражений первого столбика вычислите значения выражений второго столбика пример 3*47=141 6*47 =2*3*47=2*(3*47)=2*141=282 вот так надо решить 1) 3*47 6* 47 эти примеры решены 4*32 4*64 4*45 9...
Разное
Используя значения выражений первого столбика вычислите значения выражений второго столбика пример 3*47=141 6*47 =2*3*47=2*(3*47)=2*141=282 вот так надо решить 1) 3*47 6* 47 эти примеры решены 4*32 4*64 4*45 90*4 2)86*4 8*86 8*214 428*8 3*150 150*6 надо решить все до конца
Ответ(ы):
Гость:
4*45=180 90*4=2*4*45=2*(4*45)=2*180=360 86*4=344 8*86=2*86*4=2*(86*4)=2*344=688 8*214=1712 428*8=2*8*214=2*(8*214)=2*1712=3424 3*150=450 150*6=2*3*150=2*(3*150)=2*450=900
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