Используя значения выражений первого столбика вычислите значения выражений второго столбика пример 3*47=141 6*47 =2*3*47=2*(3*47)=2*141=282 вот так надо решить 1) 3*47 6* 47 эти примеры решены 4*32 4*64 4*45 9...

Разное

Используя значения выражений первого столбика вычислите значения выражений второго столбика пример 3*47=141 6*47 =2*3*47=2*(3*47)=2*141=282 вот так надо решить 1) 3*47 6* 47 эти примеры решены 4*32 4*64 4*45 90*4 2)86*4 8*86 8*214 428*8 3*150 150*6 надо решить все до конца

Автор: Гость