Используя дополнитеьные источники информации, подготовте сообщение о Роберте Гу??е. Запешите план сообщения. Укажите источник использованной информаци.

Биология
Используя дополнитеьные источники информации, подготовте сообщение о Роберте Гу??е. Запешите план сообщения. Укажите источник использованной информаци.
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сообщение о Гуке . Роберт Уайт Гук - годы жизни: 18 июля 1635 года-3 марта 1703 года. Во время учёбы в Оксфордском университете, куда он поступил в 1663 году, был ассистентом Роберта Бойля. Получил звание профессора Лондонского университета в 1665 году, а с 1677 по 1683 годы занимал должность секретаря Лондонского Королевского общества.В процессе своих работ и исследований, учёный затронул многие сферы естествознания, а так же был талантливым изобретателем. В 1959 году Гук стал первым в мире изобретателем воздушного насоса, а в 1660 вместе с Христианом Гюйгенсом открыл точки закипания воды и таяния льда, впоследствии использующиеся в термометрах. Усовершенствовал и доработал некоторые из имеющихся тогда устройств, например зеркальный телескоп и барометр. Стал изобретателем ряда измерительных приборов, измеряющих углы, силу ветра и многое другое.
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