Используя иллюстрацию Васнецова " Новгородское вече" напишите короткое эссе ПОЖА??УЙСТА, УМОЛЯЮ, ОЧЕНЬ НАДО, 2 ПОСТВАЯТ, УМОЛЯЮЮ...... (картина в интернете есть)
История
Используя иллюстрацию Васнецова " Новгородское вече" напишите короткое эссе ПОЖА??УЙСТА, УМОЛЯЮ, ОЧЕНЬ НАДО, 2 ПОСТВАЯТ, УМОЛЯЮЮ...... (картина в интернете есть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По происхождению своему новгородское вече было городским собранием, совершенно однородным со сходами других старших городов Руси. Можно было бы предполагать, что больший политический
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