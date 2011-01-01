Используя Интернет и средства массовой информации, составь в дневнике безопасности небольшой рассказ о цунами, которое привлекло за собой тяжелейшие последствия для жителей Японии в 2011 году

Гость: Гость:

Ущерб от катастрофы просто невероятен. Материальные потери превысили 200 миллиардов долларов. Кроме того, Токио пришлось выделить значительные средства на проведение многолетнего мониторинга здоровья жителей Фукусимы. По данным правительства Японии, урон, нанесенный зданиям и другим объектам инфраструктуры землетрясением 11 марта и вызванным им цунами, оценивается в 16,9 триллиона иен, или порядка 210 миллиардов долларов. При этом в подсчетах властей не учитывался ущерб от аварии на АЭС “Фукусима-1″, который бы значительно увеличил сумму. Человеческие жертвы огромны: официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в 12 префектурах Японии составляет 15 869 человек, 2847 числятся пропавшими без вести в 6 префектурах, 6109 человек ранены в 20 префектурах. Наиболее пострадавшие от затопления города – Рикудзентаката, Сендай и Ямада – они практически ушли под воду. Город Минамисанрику лидирует по количеству пропавших без вести – 9,5 тысяч жителей так и не были найдены!Прошел почти год со дня чудовищного события, превратившего древние и когда-то преуспевающие города в затопленные пустыри и приведшего к самой ужасной ядерной катастрофе за четверть века. За последние 12 месяцев наметился некоторый прогресс в восстановлении жизни, но очень многое еще только предстоит сделать.